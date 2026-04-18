◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 4x-3 巨人(18日、神宮球場)

3連勝中だった巨人。1点リードで9回を迎えるも、守護神・マルティネス投手がヤクルト打線につかまりサヨナラ負けを喫しました。

今季2登板目の先発マウンドにあがったマタ投手は、6回1失点の粘投。そんな中、巨人は猛打賞とした佐々木俊輔選手のソロHR、3戦連発となったダルベック選手のソロHR、山瀬慎之助選手のタイムリーなどで2点リードをつくっていました。

しかし7回には、この日最大のピンチを迎えます。2番手としてマウンドにあがった田中瑛斗投手に対し、ヤクルトが代打攻勢。左打者を並べられ、連打を浴びて1アウト満塁のピンチを迎えます。阿部慎之助監督はすぐさま決断し、中川皓太投手を投入。長岡秀樹選手をファーストゴロとし、2アウト満塁に持ち込みます。続いてマウンドには船迫大雅投手を投入。サンタナ選手には痛恨の押し出し四球とし1点差に迫られるも、続く古賀優大選手を打ち取り、最少失点でしのぎました。

8回は大勢投手が無失点でしのぐも、9回にライデル・マルティネス投手がヤクルト打線につかまります。2本の長打で同点に追いつかれると、1アウト2塁から迎えた長岡秀樹選手には、グラブをはじく当たりとされサヨナラ負けを喫しました。