［J１百年構想リーグEAST第11節］東京V １−０ 千葉／４月18日／味の素スタジアム敵地・フクアリで悔しい敗戦（２−３）を喫してから２週間。今節はホーム・味スタにジェフユナイテッド千葉を迎え撃った東京ヴェルディは、51分に今季初出場の寺沼星文が東京V加入後初ゴールを奪い、１−０で勝利した。試合の２日前の囲み会見で城福浩監督は、「（千葉との）前回は情けない試合をしてしまい、特に前半の入り方が悪かった」と振