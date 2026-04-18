◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―３中日（１８日・甲子園）阪神・藤川球児監督が表情を曇らせた。３回に三塁ファールゾーンへの飛球を追いかけた中日の三塁手・福永が捕球を試みた際に、カメラマン席へ落下。全力プレーゆえのアクシデントに、「全力でプレーを行うとそういうものもありますし。連携であったりとか、これはもうタイガースはタイガースのことしか分かりません。ドラゴンズさんのところは心配でしかないですけれ