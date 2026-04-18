◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―３中日（１８日・甲子園）中日は２試合連続の逆転負けを喫し、借金が１０に膨らんだ。２試合連続１点差で終盤の逆転負け。今季は同じような展開ばかりで、井上一樹監督は「もう一歩、もう一声。１０―０や１２―２という試合はやっていないし、選手が一生懸命やっている結果。いつか、『やまない雨はない』ではないけど、そう信じて策を練り、選手たちのモチベーションやテンションを下げないよう