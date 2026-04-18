兵庫県と鳥取県の県境近くに位置する湯村温泉は、平安時代から続く由緒ある温泉地です。最大の特徴は、温泉街の中心に位置する源泉「荒湯（あらゆ）」で、摂氏98度の熱湯が毎分470リットルも自噴しています。この豊富な湯量は旅館だけでなく一般家庭にも配湯されており、冬には側溝や川からも湯気が立ち上るほどです。泉質はナトリウムー塩化物・硫酸塩・炭酸水素塩泉で、肌に優しい「美人の湯」として知られ、神経痛や筋肉痛、皮