【兵庫県】荒湯たまごに足湯、但馬牛まで。昭和の香りただよう″美人の湯″の温泉街「湯村温泉」の魅力とは？
兵庫県と鳥取県の県境近くに位置する湯村温泉は、平安時代から続く由緒ある温泉地です。最大の特徴は、温泉街の中心に位置する源泉「荒湯（あらゆ）」で、摂氏98度の熱湯が毎分470リットルも自噴しています。この豊富な湯量は旅館だけでなく一般家庭にも配湯されており、冬には側溝や川からも湯気が立ち上るほどです。
泉質はナトリウムー塩化物・硫酸塩・炭酸水素塩泉で、肌に優しい「美人の湯」として知られ、神経痛や筋肉痛、皮膚病などにも効能があるとされています。
また、昭和56年に放送されたNHKテレビドラマ『夢千代日記』の舞台となったことで全国的に有名になり、今もなお昭和の懐かしさを感じさせる落ち着いた雰囲気が、多くの温泉通を魅了し続けています。
荒湯のそばを流れる春来川沿いには、日本一長いとされる約7メートルの足湯を含め3カ所の足湯があり、川のせせらぎを聞きながらのんびりと過ごせます。また、ドラマゆかりの資料を展示する「夢千代館」や、著名人の手形が並ぶ「ふれあい手形散歩道」などの散策スポットも充実しています。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
泉質はナトリウムー塩化物・硫酸塩・炭酸水素塩泉で、肌に優しい「美人の湯」として知られ、神経痛や筋肉痛、皮膚病などにも効能があるとされています。
「湯村温泉」周辺には何がある？湯村温泉の観光の目玉は、源泉「荒湯」での温泉体験です。98度の高温を利用して卵や野菜を茹でる「荒湯たまご」は、すっかり町の風物詩となっています。重曹を含む泉質により、野菜は色鮮やかに、豆腐はとろけるようなまろやかな味わいになると評判です。
荒湯のそばを流れる春来川沿いには、日本一長いとされる約7メートルの足湯を含め3カ所の足湯があり、川のせせらぎを聞きながらのんびりと過ごせます。また、ドラマゆかりの資料を展示する「夢千代館」や、著名人の手形が並ぶ「ふれあい手形散歩道」などの散策スポットも充実しています。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)