歌手の小柳ルミ子（７３）が１８日、大阪市内で、歌手デビュー５５周年を記念したライブを開催。デビュー曲「わたしの城下町」から、３月発売の最新曲「愛は輪廻転生」まで１５曲を、６００人を前に熱唱した。歌手デビューからの５５年を「ひと言で言うと、感無量。本当に辛いこともあって、心がボキボキに折れてくる出来事もたくさんあった」と回想。大阪では３０年ぶりとなる“お久しぶりね”のライブで「まだまだ私にとって