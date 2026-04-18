経済学者・成田悠輔さんがゲストと「聞かれちゃいけない話」をする連載。今回のゲストは、歌い手のAdoさんです。（構成・伊藤秀倫）【画像】成田悠輔氏との対談に登場したAdo◆◆◆Ado仮に私が2026年に生まれたとして、今のAdoと同じかたちになれたかといえば、やっぱり違うと思います。成田悠輔氏との対談に登場したAdo実は自堕落なAdo成田もし今生まれたとしたらどう変わってたでしょう？Adoそもそも私は歌ってい