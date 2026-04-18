通算５００勝を達成した佐藤慎太郎（４９）＝福島・７８期・Ｓ１＝の表彰式とトークショーが１８日、ホームバンクの平競輪場で行われた。３月１日に久留米競輪（Ｆ１）で開催された１２ＲＳ級初日特選において見事１着。史上７２人目（男子６６人目）の快挙達成となった。表彰式ではＪＫＡの斉藤克彦業務執行統括役より賞状と記念品が贈呈。「自分の力というよりは前を走ってくれた選手、後ろを止めてくれた選手、何よりも皆さ