Image: NeoSee こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。暗闇を見ることができる技術ってなぜかワクワクしませんか？暗視ゴーグルや赤外線スコープという言葉にワクワクしたことがある人は、きっとわかってくれるはず。GOGLOO F16は、その「見えたらいいのに」をそのまま叶えてくれるデジタル双眼鏡です。真っ暗闇が、昼間みたいに開ける