「アンタレスＳ・Ｇ３」（１８日、阪神）ダート界に新星の誕生だ。１番人気に支持されたムルソー（牡５歳、栗東・池江）が途中からハナを切り、そのまま逃げ切り重賞初制覇。昨年のミッキーファイトや、２１年テーオーケインズなど多くの活躍馬を輩出してきた出世レースを制した。抜群のスタートを決めると、ハグとの先行争いを制して１コーナー過ぎから先頭を奪取。淡々と平均ペースを刻み、あふれんばかりの手応えをグッと