フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」が１５日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。「家計の救済ワザ」を進行。ＳｎｏｗＭａｎ・深澤辰哉は買い物が好きで以前に同番組で５００万円のジージャンを購入したと明かし、驚かせていたが、この日も「めちゃくちゃ使っちゃうんで。ギリギリで生きてるって感じです」と苦笑。また新たにビンテージのジージャンを購入したと話し「もう。本当に。怖い。自分が怖いです。最近だと