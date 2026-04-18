徳島の春の祭典「はな・はる・フェスタ」が18日、徳島県徳島市で開かれ、大勢の家族連れなどで賑わいました。有名連による阿波踊りが、徳島の春を彩ります。この「はな・はる・フェスタ」は徳島市中心市街地のにぎわいづくりを目的に実行委員会が毎年この時期に開いています。晴天にも恵まれたこの日、会場となった徳島県徳島市の藍場浜公園には多くのキッチンカーや飲食ブースが立ち並び、訪れた家族連れらを楽しませ