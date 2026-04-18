敵地でのアスレチックス戦でバックスクリーン越えの6号満塁弾【MLB】Wソックス 9ー2 アスレチックス（日本時間18日・サクラメント）ホワイトソックス・村上宗隆内野手は17日（日本時間18日）、敵地でのアスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場し、6号満塁本塁打を含むメジャー初の3安打でチームの大勝に貢献した。試合後には報道陣の取材に応じ、バックスクリーンを越えた特大の一発や、メジャーの舞台で徐々に結果を出してい