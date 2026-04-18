タレントの藤本美貴が１８日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。夫・庄司智春との結婚時に祖母から掛けられた「すごいゾッとした」言葉を告白した。結婚したとしても「常に一緒（にいるの）は無理でしょ」と話すゲスト・大久保佳代子が藤本と庄司に向かって「信じられないのよ、私。だって、２人できょう朝、家から一緒に出てきてるわけでしょ？」と疑問を投げかけた。藤本が「（自宅から）車に乗ってしゃべり