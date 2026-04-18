【モデルプレス＝2026/04/18】元乃木坂46の高山一実が4月16日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀の似顔絵を披露した。【写真】元乃木坂人気メン「可愛らしい」と話題のイラスト◆高山一実、日村勇紀の似顔絵公開高山は「日村さん」とつづり、テレビ東京系「乃木坂工事中」（毎週日曜深夜24時15分〜）でMCを務めていた日村の似顔絵を見せる動画を投稿。日村の特徴的なヘアスタイルや表情を掴んだ似顔絵シ