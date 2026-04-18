【その他の画像・動画等を元記事で観る】シリーズ累計550万部を突破した、柴田ケイコ先生が手掛ける大人気絵本「パンどろぼう」シリーズのアニメ化が決定し、2026年10月よりNHK Eテレにて放送予定。この度ティザーPV第2弾が公開された。さらに、注目のパンどろぼうのキャラクター＆キャストを発表！パンどろぼうを演じるのは、声優の朝井彩加に決定。あわせてエンディング主題歌アーティストがきゃりーぱみゅぱみゅに決定したこと