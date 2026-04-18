神奈川県の2026年の公示地価(住宅地)は、前年比3.4%増の22万1,100円/?でした。その中でも特に地価が上昇しているのは、どのエリアなのでしょうか。本稿では、国土交通省の地価公示をもとに、神奈川県・住宅地の地価上昇率が高かったエリアをランキングで紹介します。【2026年版】神奈川県・住宅地の地価上昇率ランキング神奈川県の住宅地で、2026年1月時点の地価上昇率が最も高かったのは、戸部駅が最寄りの「横浜市西区中央1丁目4