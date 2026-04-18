俳優の長澤まさみとBLACKPINKのロゼが2026年4月16日（現地時間）、ニューヨークで開催されたティファニーのハイジュエリーコレクション「ブルー ブック2026：ヒドゥン ガーデン」の発表イベントに出席し、至高のジュエリーをまとった姿で会場を魅了した。【写真】美しい輝き！発表イベントに出席した長澤まさみ会場となったのは、歴史的建造物として知られるパーク・アベニュー・アーモリー。ティファニーの伝統と深い関わりを