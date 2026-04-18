長澤まさみ＆BLACKPINKのロゼ、豪華来場者集結 ティファニー至高ジュエリーで魅了
俳優の長澤まさみとBLACKPINKのロゼが2026年4月16日（現地時間）、ニューヨークで開催されたティファニーのハイジュエリーコレクション「ブルー ブック2026：ヒドゥン ガーデン」の発表イベントに出席し、至高のジュエリーをまとった姿で会場を魅了した。
【写真】美しい輝き！発表イベントに出席した長澤まさみ
会場となったのは、歴史的建造物として知られるパーク・アベニュー・アーモリー。ティファニーの伝統と深い関わりを持つ場所での開催となり、世界各国から著名人が集結する華やかなセレブレーションとなった。
新作コレクションは、ナタリー・ヴェルデイユとデザインスタジオが手がけたもの。自然界の繊細な移ろいをテーマに、伝説的デザイナーであるジャン・シュランバージェの美学を再解釈し、植物や生き物の造形を彫刻的に表現している。厳選されたジェムストーンと高度なクラフトマンシップにより、生命感あふれるデザインに仕上げられている。
イベントでは、サラ・バートンが手がけたジバンシーのルックとともにコレクションが披露され、幻想的な演出で来場者を魅了。日本から参加した長澤は、その存在感でひときわ注目を集めた。
このほか、ロージー・ハンティントン＝ホワイトリー、グレタ・リー、テヤナ・テイラー、コナー・ストーリー、マライア・キャリーらも来場し、新作発表に華を添えた。
【写真】美しい輝き！発表イベントに出席した長澤まさみ
会場となったのは、歴史的建造物として知られるパーク・アベニュー・アーモリー。ティファニーの伝統と深い関わりを持つ場所での開催となり、世界各国から著名人が集結する華やかなセレブレーションとなった。
イベントでは、サラ・バートンが手がけたジバンシーのルックとともにコレクションが披露され、幻想的な演出で来場者を魅了。日本から参加した長澤は、その存在感でひときわ注目を集めた。
このほか、ロージー・ハンティントン＝ホワイトリー、グレタ・リー、テヤナ・テイラー、コナー・ストーリー、マライア・キャリーらも来場し、新作発表に華を添えた。