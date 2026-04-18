舌クリーナーでケアすることで口腔内がよりスッキリしますが、刺激が強かったり、頻繁に買い替える必要があるからこそコスパの面が気になりますよね。セリアで見つけたラバータイプの舌クリーナーなら、優しい使い心地で安心。汚れ落ちがよく、扱いも楽なので習慣化しやすいです◎100円なのでコスパも抜群ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：舌クリーナー ラバータイプ価格：￥110（税込）販売ショップ：セリアJANコ