2026年4月17日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、欧州委員会が米OpenAIの対話型AI「ChatGPT」について、EUのデジタルサービス法（DSA）に基づく厳格な規制の対象とするかどうかの評価を進めていると報じた。記事は、同法がEU域内の月間アクティブユーザー数4500万人以上のサービスを「超大型オンラインプラットフォーム（VLOP）」に認定し、厳しい監視義務を課す仕組みであることを説