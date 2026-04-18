GoogleのAIチャットボット「Gemini」のアプリがMac向けに登場しました。 Mac向けのApp Storeに登場したGeminiは、「Option + Space」のショートカットで小さなチャットウィンドウが開き、会話を開始できます。「Option + Shift + Space」ではフル画面が開き、画像や動画の生成、画面上のコンテンツ（ドキュメント、スプレッドシート、画像など）の分析、そしてファイルの内容の理解が可能です。 Geminiアプリで利用可能