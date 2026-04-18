記事ポイントコトダマン8周年イベントが4月18日から始まり、ログイン特典や無料召喚など豪華企画が続々登場イベントパネルをすべて達成すると、ゲーム内で使える「虹のコトダマ」5,000個を受け取れる5月3日には渋谷で入場無料のオフラインイベントも開かれ、コラボドリンクや来場者特典も楽しめるコトダマンの8周年を祝う大型イベント「KOTODAMAN Anniv. 2026」が、4月18日からスタートします。ゲーム内でたっぷり遊びたい人はもち