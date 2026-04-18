突きつけられる“問い”。2026年4月10日から6月8日まで、東京・六本木ヒルズ展望台 東京シティビューで開催中の、魚豊氏による漫画『チ。 ―地球の運動について―』の体験型展示。“天動説”が常識だった時代に、命を懸けて“地動説”を証明しようとした人々の物語が、東京の夜景とともに立ち上がります。六本木ヒルズ展望台で体感する『チ。』の世界会場に足を踏み入れた瞬間、広がるのはガラス張りの大空間と東京の夜景。その中