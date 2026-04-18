突きつけられる“問い”。

2026年4月10日から6月8日まで、東京・六本木ヒルズ展望台 東京シティビューで開催中の、魚豊氏による漫画『チ。 ―地球の運動について―』の体験型展示。

“天動説”が常識だった時代に、命を懸けて“地動説”を証明しようとした人々の物語が、東京の夜景とともに立ち上がります。

六本木ヒルズ展望台で体感する『チ。』の世界

会場に足を踏み入れた瞬間、広がるのはガラス張りの大空間と東京の夜景。

その中心に現れるのが、名場面の巨大バナーです。

(C)魚豊／小学館

ラファウたちが見上げた星空と、現実の東京の光景が重なり、自然と物語の中へ引き込まれていきます。

東京タワーを中心としたパノラマ景色も、この場所ならではの魅力です。

(C)魚豊／小学館

フォトスポットでは、漫画の一コマに登場する観測器具「アストロラーベ」を手に撮影も可能。

(C)魚豊／小学館

夜空を見上げると、自分も“地動説を追い求めた側”にいるような感覚に。

「信念」と「真理」をたどる、読む展示

(C)魚豊／小学館

展示のテーマは「信念」と「真理」。

名場面やセリフを“読み進める”ように構成され、まるで一冊の本の中を歩いているかのよう。

(C)魚豊／小学館

信念を貫く強さだけでなく、揺らぐ姿、そして手放す強さまでも描かれている点が印象的。

(C)魚豊／小学館

さらに、哲学者の谷川嘉浩氏、英文学者の小川公代氏、哲学者の下西風澄氏、文筆家の伊藤亜和氏という4人の共創者による解釈コメントが原画に重なり、異なる視点が静かに交差していきます。

中世の天文学者たちの真理の探究。あなたへの問い

「思想の部屋」と題された、ロウソクの光が静かに灯る空間も印象的です。

(C)魚豊／小学館

思想に没頭し、真理の探究に身を捧げた中世の天文学者たちの姿が、ふと重なって見えてきます。

そして、静かにひとつの問いが投げかけられます。

―あなたの信念とは何か？

(C)魚豊／小学館

来場者自身が言葉を書き残すことで、鑑賞はそのまま“思索の時間”へと変わっていきます。

哲学者が語る。“言葉の力”と展示への思い

開幕前の内覧会には、共創者の一人である哲学者・谷川嘉浩氏が登壇しました。

(C)魚豊／小学館

作品のファンの一人である、谷川氏はこう語ります。

「この物語は、“もっと熱くなってくれ。”と言っているように聞こえる」

情報があふれる現代は、“饒舌な時代”。だからこそ、心を揺さぶるような力強い言葉に出会ってほしい―そんな思いが、来場者へと託されています。

星空シアターで巡る宇宙の旅

フィナーレを飾るのが、プラネタリウム「星空シアター」。

天動説から地動説、そして138億光年の宇宙へと広がる映像体験です。

数百万の星が頭上だけでなく、横にも足元にも広がり、自分が宇宙の中にいるような感覚に包まれます。

オリジナルグッズ多数。世界観と余韻を持ち帰る

出口の特設ショップには、限定グッズをはじめ、天文・宇宙・星空にまつわる美しいセレクトアイテムが並びます。

(C)魚豊／小学館

ここだけのオリジナルグッズは、キービジュアルを使用したアイテムや蓄光Tシャツ、“地”を意味する「Ziemia（ジェミア）」の刺繍キャップなど。

(C)魚豊／小学館

日常使いしやすいシックなデザインのアイテムが印象的でした。

数量限定の特典付きチケットの購入者特典である「特製原作コマしおり（全8種）」は、特設ショップで引き換えになるのでお忘れなく。

(C)魚豊／小学館

世界の見え方を変える“探究のきっかけ”

(C)魚豊／小学館

この展示が何かを変えてくれるというよりも、ここで出会う言葉や体験が、見る人の内側に小さな揺らぎを生む。そんな感覚に近いのかもしれません。

夜景が、ただの光ではなく宇宙の一部として見えてくる。

言葉が、誰かのものではなく、自分への問いとして響いてくる。

“探究のきっかけ”を、自分の中に持ち帰る体験として、この機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。