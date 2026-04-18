厚生労働省は１７日、実際の労働時間にかかわらず一定時間働いたとみなす「裁量労働制」について、適用労働者の実働時間などの実態調査に乗り出す方針を明らかにした。高市首相は制度の見直しも含めた柔軟な働き方の拡大に意欲を見せており、厚労省は調査結果を参考に見直しの議論を進める。この日の労働政策審議会（厚労相の諮問機関）の分科会で、厚労省の担当者が実態調査を実施する意向を示した。調査時期や規模は未定だが