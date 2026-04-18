セクシー女優の福田ゆあ（21）が、1st写真集『忘れ方を知らない』を17日に発売した。デビュー直後から注目を集め、瞬く間に新世代スターの仲間入りを果たした存在が、初のフォトブックでその魅力を存分に披露している。【別カット】スラリとした美脚と美ボディで魅せる福田ゆあ福田は、国宝級とも称される愛らしい笑顔と、Hカップバストに加え健康的なくびれを持つスタイルを武器に、昨年末に21歳でデビューした超大型新人。初