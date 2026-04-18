グラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ、29）が17日、自身のインスタグラムを更新。雑誌のグラビアショットを投稿した。「もっと汚して」とつづり、白いビキニ水着姿の身体に茶色い土が付着したショットを公開。また、別の投稿では白を基調とした花柄ひもビキニ水着姿で、両腕でバストを挟み谷間をパワーアップさせるポーズも披露した。グラビアが掲載された週刊プレーボーイの表紙には「これがグラビアの最高到達点だ！」と