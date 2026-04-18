グラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ、29）が17日、自身のインスタグラムを更新。雑誌のグラビアショットを投稿した。

「もっと汚して」とつづり、白いビキニ水着姿の身体に茶色い土が付着したショットを公開。また、別の投稿では白を基調とした花柄ひもビキニ水着姿で、両腕でバストを挟み谷間をパワーアップさせるポーズも披露した。グラビアが掲載された週刊プレーボーイの表紙には「これがグラビアの最高到達点だ！」と形容されている。

ファンやフォロワーからも「可愛い過ぎるよー」「超セクシー」「スタイル抜群」「最強」「目線が胸にいっちゃう」「ご馳走様です」「たまらん」などのコメントが寄せられている。

天羽は東京・江戸川区出身。13年に「伊藤みう」の芸名で芸能界デビュー。16年には「QTハートかぷせる」の「小松きすみ」として再デビュー。17年に「BABY TO KISS」のメンバーとして「天羽希純」に改名。19年に初めて雑誌の表紙に抜てき。20年8月にゼロイチファミリアに所属し、同11月にアイドルユニット「＃2i2」加入。23年、集英社の「グラジャパ！アワード2023」特別賞受賞。同年に国の指定難病「潰瘍性大腸炎」を公表。24年には初のソロ曲「希う」をデジタルリリース。「令和最強のコンプラ女」としてSNSでも話題に。本名でもある「希純」は父が大好きな氷室京介のヒット曲「KISS ME」から命名。特技はピアノ。趣味は銭湯巡り。愛称「きすみん」。身長164センチ。血液型A。