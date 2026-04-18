日本で結婚時に男性が女性の姓に改姓するケースは約5％に過ぎない。その数少ない選択をした夫婦の事例として、漫画家・鳥飼茜さんのエッセイ集『今世紀最大の理不尽それでも、結婚がしたかった』（文藝春秋）に登場するのが、鳥飼さんの『サターン・リターン』（小学館）の担当編集者である金城小百合さんと、その夫であるラッパーの荘子itさんだ。【写真】この記事の写真を見る（6枚）荘子itさんはなぜ金城姓への改姓を選ん