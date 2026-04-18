スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。4月12日（日）の放送では、産後まもなくお子さんを亡くされた方からの相談に、江原が供養の真意と、亡くなった魂が成仏する仕組みについて語りました。パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞赤ちゃんの供養について、ご相談させてください。私の子どもは、