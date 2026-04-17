【イスタンブール、ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは17日、米国とイランの再協議がパキスタンで19日にも開かれる可能性があると伝えた。イランが保有する濃縮ウランを放棄する見返りに、米国はイランの凍結資産のうち200億ドル（約3兆1700億円）を解除する案が検討されている。協議に詳しい関係者の話としている。トランプ米大統領は17日、交流サイト（SNS）に、イランが保有する濃縮ウランについて、米国が全