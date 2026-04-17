記事ポイント まるっと本舗が埼玉県内で膨張したバッテリーやDIY工具用電池の出張回収に対応します。リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーンが5月1日から5月31日まで1個目7,700円で利用できます。LINEで写真を送るだけで概算見積もりを確認でき、自治体で断られた電池も相談できます。 まるっと本舗が、埼玉県内で膨張したバッテリーや劣化したリチウムイオン電池の出張回収に対応します。キャンペー