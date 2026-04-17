危険電池を頼れる出張回収！ まるっと本舗「リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーン」

記事ポイント まるっと本舗が埼玉県内で膨張したバッテリーやDIY工具用電池の出張回収に対応します。リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーンが5月1日から5月31日まで1個目7,700円で利用できます。LINEで写真を送るだけで概算見積もりを確認でき、自治体で断られた電池も相談できます。 まるっと本舗が埼玉県内で膨張したバッテリーやDIY工具用電池の出張回収に対応します。リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーンが5月1日から5月31日まで1個目7,700円で利用できます。LINEで写真を送るだけで概算見積もりを確認でき、自治体で断られた電池も相談できます。

まるっと本舗が、埼玉県内で膨張したバッテリーや劣化したリチウムイオン電池の出張回収に対応します。

キャンペーンは、モバイルバッテリーやノートPC電池に加え、電動工具用バッテリーまで対象に含みます。

自治体で処分を断られた電池の相談先を探している人にとって、使いやすい回収サービスです。

まるっと本舗「リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーン」

キャンペーン名：リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーン（埼玉版）実施期間：2026年5月1日から5月31日まで回収料金：1個目7,700円（税込）追加料金：2個目以降は1個につき3,300円（税込）対象品目：スマートフォン電池、モバイルバッテリー、ノートPCバッテリー、電動工具用バッテリーなど利用方法：見積もり時に「リチウム電池キャンペーン利用」と伝える対応内容：膨張、変形、発熱がある電池も回収可能回収方法：出張回収、安全搬出込み

キャンペーンは、ゴールデンウィーク明けの片付けや倉庫整理で見つかりやすい危険な電池をまとめて処分しやすい内容です。

サービスは、膨張や発熱がある電池にも対応し、専門ルートで安全回収します。

対応エリア

対応地域：埼玉県内全域さいたまエリア：さいたま市（大宮区、浦和区、中央区、南区ほか）南部エリア：川口市、戸田市、蕨市、草加市、八潮市、三郷市西部エリア：川越市、所沢市、狭山市、入間市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、東松山市東部エリア：越谷市、春日部市、久喜市、加須市、幸手市、白岡市、蓮田市北部エリア：熊谷市、深谷市、本庄市、鴻巣市、行田市、羽生市その他地域：朝霞市、志木市、和光市、新座市、秩父市ほか注意事項：一部山間部や交通状況により当日対応が難しい場合あり注意事項：予約状況により即日対応可否は変動

対応エリアは埼玉県内全域で、住宅のガレージや倉庫、事業所で見つかった電池の回収を相談できます。

地域や電池の状態を伝えると、回収可否と対応日程を案内します。

相談しやすさ

LINE見積もりは、写真を送るだけでバッテリーの状態を確認してもらえる手軽さが魅力です。

状態が分からない電池や大量にある工具用バッテリーでも、相談しやすい窓口です。

回収対象

モバイル、小型電子機器系：膨張したモバイルバッテリー、古いスマートフォン内蔵バッテリー、タブレット端末の電池、ワイヤレスイヤホン充電ケース、小型ポータブル電源パソコン、通信機器系：ノートPC用リチウムイオン電池、取り外し済みPCバッテリー、ルーター用バックアップ電池、防犯機器の内蔵電池電動工具、業務機器系：インパクトドライバー用バッテリー、丸ノコやグラインダー用電池、建設現場用充電式工具電池、長期保管の工具用電池電動自転車、大型バッテリー系：電動アシスト自転車バッテリー、業務用配送自転車バッテリー、劣化した大型リチウム電池危険状態の電池：膨張、発熱、変形がある電池

回収対象は、日常使いの小型機器から業務用の工具バッテリーまで幅広くそろいます。

DIYや倉庫整理で溜まりやすい電動工具用バッテリーをまとめて相談できる点も便利です。

まるっと本舗は、自治体で回収できない電池や状態が不安な電池を自宅や事業所から回収できるサービスです。

5月は気温上昇で劣化が表面化しやすいため、危険なまま保管している電池を見直すタイミングになります。

LINEや電話で相談しやすく、出張回収込みの料金が分かりやすい点も利用しやすさにつながります。

埼玉県で膨張したバッテリーや工具用バッテリーの処分先を探している人に向けた、まるっと本舗の紹介でした。

よくある質問

Q. 膨張したモバイルバッテリーや発熱した電池も回収してもらえますか？

A. キャンペーンは膨張、変形、発熱があるバッテリーにも対応すると案内しています。

危険な状態の電池も専門ルートで安全回収するとしているため、まず状態を伝えて相談できます。

Q. 料金はいくらかかりますか？

A. キャンペーン料金は1個目が7,700円（税込）で、2個目以降は1個につき3,300円（税込）です。

出張回収と安全搬出込みの料金として案内されています。

Q. どのように見積もりを依頼できますか？

A. 見積もりは「リチウム電池キャンペーン利用」と伝えて依頼できます。

LINEでは写真を送るだけで概算見積もりを案内するとしているため、状態確認から始めやすいです。

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