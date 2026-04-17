◆パ・リーグソフトバンク４―１３オリックス（１７日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが、今季ワーストの１３失点を喫し、２カード連続で初戦を落とた。先発・徐若熙（シュー・ルオシー）が誤算だった。宗に“プレーボール弾”を浴びるなど、初回に２失点。２回も２死一、二塁から太田に３ランを浴びるなど、２回途中７失点でＫＯされた。序盤に大量ビハインドを背負った打線も、オリックス・高島に苦戦した。開幕か