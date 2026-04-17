プロ野球界のスターを支える妻が、再び注目を集めている。広島東洋カープの内野手・小園海斗の妻で、モデルの渡辺リサが自身のインスタグラムを更新。最新のヘアセットと抜群のプロポーションが際立つショットを披露した。小園は昨季、首位打者と最高出塁率のタイトルを獲得。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でも日本代表としてプレイするなど、存在感を示している。そうした活躍を支える中で、渡辺自身もSNS上で