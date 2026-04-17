#よーよーよー・由良ゆらが4月10日発売の「DOLCE Vol.21」に登場。アザーカット5点が公開された。 #よーよーよー・由良ゆら #よーよーよー・由良ゆら 由良ゆらは、アイドルグループ・#よーよーよーのさくらピンク担当。#よーよーよーは昨年10月26日にZepp Shinjukuでワンマンライブ「ハロウィン大作戦っ☆ in Zepp Shinjuku」を開催し、今年2月1日には渋谷ストリームホールで4周年ライブを開催。新メンバー加入後も勢いに乗