東京ガールズコレクション実行委員会は17日、ことし7月に新潟市で開催する東京ガールズコレクションの出演者を発表しました。ゲストに村重杏奈さんが決まっていましたが、17日の発表では、寺田心さん、とうあさん、増子敦貴（GENIC）さん、松本怜生さん、MON7Aさんの出演も発表されました。さらにゲストモデルには、青島心さん、嵐莉菜さん、安斉星来さん、河村ここあさん、本田紗来さん、ゆい小池（ゆいちゃみ）さん