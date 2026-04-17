東京ガールズコレクション実行委員会は17日、ことし7月に新潟市で開催する東京ガールズコレクションの出演者を発表しました。



ゲストに村重杏奈さんが決まっていましたが、17日の発表では、寺田心さん、とうあさん、増子敦貴（GENIC）さん、松本怜生さん、MON7Aさんの出演も発表されました。



さらにゲストモデルには、青島心さん、嵐莉菜さん、安斉星来さん、河村ここあさん、本田紗来さん、ゆい小池（ゆいちゃみ）さん、莉子さんの出演も発表されました。





スペシャルライブも行われる予定で、「Gyubin」、「WILD BLUE」の出演が決まっています。また、県では織物産業の魅力をPRするため、学生と共同で制作する着物の衣装を新潟県ステージの衣装として発表するということです。衣装は、使われなくなった着物が素材として使われ、絹織物の産地である十日町市で長岡造形大学や国際トータルファッション専門学校の学生などが学び、制作する予定です。東京ガールズコレクションは、2005年8月から年2回開催されているファッションフェスタです。リアル・オンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超えていて、2015年の福岡県北九州市での開催から地方創生のために各地で行っているといいます。これまでは、広島・富山・静岡・熊本・和歌山・愛媛・香川で開催されていて、今回新潟は初となります。また、小学1年生以上の新潟市民を対象に、市民モデルオーディションも開催される予定だということです。「NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（ナミックスプレゼンツ TGCニイガタ2026 バイ トーキョー・ガールズ・コレクション）は7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターで開催される予定です。