Image: Adriano Contreras / Gizmodo US メモリ不足です。昨今の史上最大のメモリ不足で、ありとありゆるガジェットが値上げしていますが、MetaのVRヘッドセット、Meta Questにもその波がやってきました。Meta公式がMeta Questの値上げを発表しました。最高位機種は10万円超え価格改定で値上げされるのは、Meta Quest 3とMeta Quest 3S。新価格は以下に。Meta Quest 3：10万2300円（改定前は