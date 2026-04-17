京都・南丹市で安達結希さん（11）の遺体が遺棄された事件。父親の逮捕によって事件の詳細が徐々に明らかになってきています。この事件についてフジテレビ・上法玄解説委員と見ていきます。遠藤玲子キャスター：死体遺棄だけでなく殺害を認める供述をしている安達容疑者ですが、捜査関係者によると新たに、安達容疑者が逮捕前の任意の調べに対して、“衝動的に首を絞めて殺してしまった”という趣旨の供述をしていることが分かりま