“衝動的に首を絞めて…”父親逮捕　安達結希さん不明3日後の車捜索で“嫌疑”深めたか　ドラレコの一部データ消去【京都小学生行方不明】

京都・南丹市で安達結希さん（11）の遺体が遺棄された事件。

父親の逮捕によって事件の詳細が徐々に明らかになってきています。

この事件についてフジテレビ・上法玄解説委員と見ていきます。

遠藤玲子キャスター：

死体遺棄だけでなく殺害を認める供述をしている安達容疑者ですが、捜査関係者によると新たに、安達容疑者が逮捕前の任意の調べに対して、“衝動的に首を絞めて殺してしまった”という趣旨の供述をしていることが分かりました。さらに、場所については「最初の遺棄現場で殺害した」と話していることも明らかになっています。

榎並大二郎キャスター：

死体遺棄容疑での捜査を進める中で、安達容疑者の殺害についての新たな供述も明らかになってきています。これはどう捉えればよいでしょうか。

フジテレビ・上法玄解説委員：

衝動的、カッとなって殺意が芽生えたかのような話をしていますが、それが現場の状況、あるいは遺体の状況と合致するのかどうか、今後の入念な捜査が待たれるところです。

犯行後の行動に関しても少しずつ分かってきました。

警察が安達容疑者が運転していた車のドライブレコーダーを調べたところ、データの一部が消されていたということです。

結希さんが行方不明となった3日後、3月26日に安達容疑者の自宅を家宅捜索する様子では、安達容疑者が立ち会い、車を指さした姿が確認でき、捜査員がそれを写真に撮る様子も見られました。

山崎夕貴キャスター：

行方不明となった3日後ということで、かなり早い段階から車に目をつけていたことが分かってきましたが、なぜ警察はこの段階で車の捜索をしていたと思われますか。

フジテレビ・上法玄解説委員：

最後に行方不明になった、生存が確認された3月23日、車で送ったということですから、最終的な状況を調べたかったということが言えると思いますし、この時ドライブレコーダーなどについて、警察が少し見せてくださいと言った節ももしかしたらあるかもしれない。その中で、実は23日以降のある一定の期間のデータが消されていたとすれば、警察はさらに父親に対して嫌疑を深めていった可能性があると僕は考えます。

そして、17日午前10時半ごろの映像では、安達容疑者の自宅に止められていた車にシートがかけられ、南丹警察署に運ばれ押収される様子が見られました。

榎並大二郎キャスター：

今後、この車を用いてどんな捜査が行われるんでしょうか。

フジテレビ・上法玄解説委員：

この車が遺体を運んだ証拠そのものの可能性が、極めて高いです。そうなると、この車を使って犯人である父親に、実際どのように遺体を運んだのか、運び入れたのかそして、運び出したのか。そういったところを実際にアクションさせ、しっかりと証拠を押さえていく必要があります。なので、車を署に持っていったといえると思います。

遠藤玲子キャスター：

自宅からは安達容疑者や家族のものなど、着衣三十数点ほど押収されていますが、これは何を調べようとしているんでしょうか。

フジテレビ・上法玄解説委員：

犯行を行った時に父親が着ていた衣服、あるいは遺体を扱った時に着ていた衣服。こういうものが、どのものなのか。それがしっかりと行動を裏付けるので、今後の科学捜査のために全部押収したといえると思います。

今後のさらなる捜査で解明されることが待たれます。