GW（ゴールデンウイーク）が近づき、街なかでも気になるイベントが増えてきた。この記事では、音楽や映画、アート、ファッション好きに向けて、東京近郊で楽しめる注目スポットをまとめて紹介する。六本木ヒルズのフリーライブ、横浜・みなとみらいの海辺を舞台にした野外シネマフェスや、逗子海岸で開催される映画祭のほか、海外カルチャーや現代アートに触れられる展示、期間限定のポップアップまで、GWに足を運びたくなる話題を