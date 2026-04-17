【その他の画像・動画等を元記事で観る】 w.o.d.の新曲「NON-FICTION」のMVが、4月17日21時にプレミア公開されることが決定。併せて、シングルCDが6月10日にリリースされることも発表となった。 ■CDシングルには、自身初となるリミックス音源を3曲収録 「NON-FICTION」はTVアニメ『勇者のクズ』第2クールエンディングテーマに起用され、TVアニメは毎週土曜24時55分から日本テレビ系にて順次放送中。アニ