w.o.d.、TVアニメ『勇者のクズ』EDテーマ「NON-FICTION」MV公開！CDシングルのリリースも決定

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w.o.d.の新曲「NON-FICTION」のMVが、4月17日21時にプレミア公開されることが決定。併せて、シングルCDが6月10日にリリースされることも発表となった。

■CDシングルには、自身初となるリミックス音源を3曲収録

「NON-FICTION」はTVアニメ『勇者のクズ』第2クールエンディングテーマに起用され、TVアニメは毎週土曜24時55分から日本テレビ系にて順次放送中。アニメPVやアニメエンディング映像も公開となり、楽曲とともに大きな反響を得ている。

MVは“人生”をテーマに綴られた歌詞にリンクするような内容に仕上がった。w.o.d.らしい激しくも疾走感が溢れるロックサウンドを、ぜひ映像でも楽しもう。

さらに、「NON-FICTION」のシングルCDが6月10日にリリースされることも決定。CDジャケットは、TVアニメ『勇者のクズ』原作の漫画を担当しているナカシマ723描き下ろしのオリジナル。表題曲「NON-FICTION」の他、nerdwitchkomugichan、タクマ（SPARK!!SOUND!!SHOW!!）、SATOHの3アーティストによる計3曲の「NON-FICTION」リミックスがCD限定で収録される。

w.o.d.の楽曲がリミックスされるのは初。盟友とも言える3アーティストがそれぞれの解釈で仕上げる「NON-FICTION」は必聴だ。CDは期間生産限定盤として発売され、数に限りがあるので、早めのチェックを。

■リリース情報

2026.04.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「NON-FICTION」

2026.06.10 ON SALE

SINGLE「NON-FICTION」

■関連リンク

TVアニメ『勇者のクズ』番組サイト

https://yushanokuzu.com

w.o.d. OFFICIAL SITE

https://www.wodband.com/