ニューヨーク発のハンバーガーレストラン「Shake Shack」は、「ヘーゼルナッツチョコレートシェイク」を4月24日(金)から5月下旬までの期間限定で、国内全18店舗にて販売する。価格は1,430円(税込)。【画像を見る】同時発売の「スパークリングレモネード」と「スマッシュドオニオン」の画像を見る〈割って楽しむ新感覚シェイク〉なめらかなバニラフローズンカスタードに、コク深いヘーゼルナッツチョコレートペーストを合わせた濃厚