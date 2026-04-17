お好み焼きと鯛焼きが融合した「広島風お好み鯛焼き」がSNS上で大きな注目を集めている。「広島駅にすげーもん売ってた」とその模様を紹介したのはよもぎいぬさん（@afaf4832）。【写真】これが広島風お好み鯛焼きだ！出汁の入った鯛焼き状の生地の中に焼きそばが収納された奇想天外なこの商品。果たしてどんな味わいなのか…。SNSユーザー達から、「広島で広島風という言葉が許されるのか…」「地元の人がどう思うかは分からない