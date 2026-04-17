俳優の長澤まさみ（38）が16日（現地時間）、ニューヨークで開催されたティファニーのハイジュエリーコレクション「ブルー ブック2026：ヒドゥン ガーデン」の発表イベントに出席し、至高のジュエリーをまとった姿で会場を魅了した。【社員】長澤まさみ＆BLACKPINKのロゼが2ショット会場となったのは、歴史的建造物として知られるパーク・アベニュー・アーモリー。ティファニーの伝統と深い関わりを持つ場所で行われたセレブレ