長澤まさみ、至高のハイジュエリーを美しく纏う NYで華やかに魅了
俳優の長澤まさみ（38）が16日（現地時間）、ニューヨークで開催されたティファニーのハイジュエリーコレクション「ブルー ブック2026：ヒドゥン ガーデン」の発表イベントに出席し、至高のジュエリーをまとった姿で会場を魅了した。
【社員】長澤まさみ＆BLACKPINKのロゼが2ショット
会場となったのは、歴史的建造物として知られるパーク・アベニュー・アーモリー。ティファニーの伝統と深い関わりを持つ場所で行われたセレブレーションには、世界各国から多くの著名人が集結した。
新作コレクションは、ティファニーのシニア ヴァイス プレジデント兼チーフ アーティスティック オフィサーであるナタリー・ヴェルデイユとデザインスタジオが手がけたもの。自然界の繊細な移ろいをテーマに、伝説的デザイナー、ジャン・シュランバージェの美学を再解釈し、植物や生き物の造形を彫刻的に表現している。厳選されたジェムストーンと高度なクラフトマンシップにより、生命感あふれるデザインが特徴だ。
イベントでは、サラ・バートンが手がけたジバンシーのルックとともにコレクションが披露され、華やかな演出で来場者を魅了。日本から参加した長澤は、その存在感でひときわ注目を集めた。
このほか、ロージー・ハンティントン＝ホワイトリー、グレタ・リー、BLACKPINKのロゼ、テヤナ・テイラー、コナー・ストーリー、マライア・キャリーらも来場し、新作発表に華を添えた。
【社員】長澤まさみ＆BLACKPINKのロゼが2ショット
会場となったのは、歴史的建造物として知られるパーク・アベニュー・アーモリー。ティファニーの伝統と深い関わりを持つ場所で行われたセレブレーションには、世界各国から多くの著名人が集結した。
イベントでは、サラ・バートンが手がけたジバンシーのルックとともにコレクションが披露され、華やかな演出で来場者を魅了。日本から参加した長澤は、その存在感でひときわ注目を集めた。
このほか、ロージー・ハンティントン＝ホワイトリー、グレタ・リー、BLACKPINKのロゼ、テヤナ・テイラー、コナー・ストーリー、マライア・キャリーらも来場し、新作発表に華を添えた。